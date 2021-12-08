Lazio kafilesinde Terim de yer aldı

Galatasaray'da midesindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi olan teknik direktör Fatih Terim, kontrolün ardından İtalya kafilesinde yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Lazio kafilesinde Terim de yer aldı
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08 Aralık 2021 11:04
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında perşembe günü Lazio ile yapacağı maç için İtalya'ya gitti.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket etti.

Mide bağırsak sisteminde yaşadığı sorun nedeniyle önceki gün kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi gören teknik direktör Fatih Terim de kafilede yer aldı.

Tecrübeli teknik adamın sabah saatlerinde hastaneye giderek uzman doktorlar tarafından kontrol edildikten sonra kafileye dahil olduğu bildirildi.


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