Lazio, Juventus'a meydan okuyor!

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Genoa ile Lazio, Luigi Ferraris Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Lazio, karşılaşmayı 3-2 kazandı.Mücadelede Lazio'nun golleri Adam Marusic, Ciro Immobile ve Danilo Cataldi'den geldi. Genoa'nın gollerini ise, Francesco Cassata ve Domenico Criscito kaydetti.Lazio'da Ciro Immobile, attığı gol ile Serie A'da 25. maçında 27. golünü kaydetti. Lazio ise, ligdeki son 19. maçında 15. galibiyetini aldı. Roma ekibi, diğer 4 karşılaşmada rakipleri ile berabere kalarak, yenilgi yüzü görmedi.Lazio, bu sonuç ile puanını 59'a çıkardı ve lider Juventus'un 1 puan gerisinde şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Ev sahibi ekip Genoa ise; 22 puanda kalarak 18. sırada yer aldı.Serie A'nın 26. haftasında Lazio, sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Genoa ise 26. haftada, Milan'a konuk olacak.