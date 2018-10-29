Lazio Inter maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Lazio-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Lazio-Inter maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

29 Ekim 2018 04:33
Lazio Inter maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Lazio-Inter maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Serie A'nın 10. haftasında Lazio-Inter karşı karşıya gelecek.

LAZIO-INTER MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 10. haftasında oynanacak Lazio-Inter maçı naklen yayınlanacak.

29 Ekim Pazartesi günü saat 22.30'da oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Lazio-Inter maçı 29 Ekim Pazartesi günü saat 22.30'dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

LAZIO-INTER MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. 
İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı. 

- Premier Lig

Son şampiyon Manchester City, 9. haftada konuk ettiği Burnley'i 5-0 yendi. Liverpool ise Huddersfield Town deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Ligin iki önemli kulübü Chelsea ile Manchester United arasındaki mücadele, Chelseali Barkley'nin 90+6'ncı dakikadaki golüyle 2-2 sonuçlandı.

Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un bir gol attığı maçta, ağırladığı Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'de 9. maçların ardından 23 puan toplayan Manchester City, averajla Liverpool'un önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 21'er puanla Chelsea ve Tottenham, 18 puanla da bir maç eksiği bulunan Arsenal izledi.

- La Liga 

La Liga'nın 9. haftasındaki zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Barcelona, sahasında Sevilla'yı 4-2 yendi. İlk yarıda sakatlanan Barcelona'nın Arjantinli yıldız oyuncusu Messi'nin, sağ kolunda çatlak meydana geldiği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Real Madrid, ağırladığı Levante'ye 2-1 yenilerek son 4 maçında 3. mağlubiyetini aldı.

Espanyol, Huesca'yı 2-0, Deportivo da Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti. Atletico Madrid ise konuk olduğu Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga'da puanını 18'e çıkaran Barcelona, yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Katalan ekibini, Espanyol ve Deportivo 17'şer, Sevilla ve Atletico Madrid 16'şar puanla takip etti. 

- Serie A 

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, Genoa'yla 1-1 berabere kalarak 9. haftada ilk puan kaybını yaşadı.

Udinese'yi deplasmanda 3-0 yenen Napoli ve Milano derbisinden 1-0 galip ayrılan Inter, Juventus ile aralarındaki farkı kapatma fırsatını iyi kullandı.

Empoli formasıyla ilk maçına çıkan Salih Uçan, İtalya ligindeki ilk golünü atarak takımının Frosinone deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrılmasını sağladı.

Ligde 9. haftanın sonunda 25 puan toplayan Juventus'u, 21 puanlı Napoli ve 19 puanlı Inter izledi. 

- Bundesliga

Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, Stuttgart'ı 4-0 yenerek unvanını korudu.

Borussia Mönchengladbach, sahasında Mainz'ı 4-0, Werder Bremen de Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'ü deplasmanda 2-0 yendi.

Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 mağlup ederek 3 haftanın ardından galibiyetle tanıştı.

Bundesliga'nın 8. haftasının ardından 20 puanı bulunan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ve Werder Bremen'in 3'er, Bayern Münih'in ise 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

- Ligue 1 

Lider PSG, konuk ettiği Amiens'i 5-0 yenerek 10'da 10 yaptı. PSG böylece ilk 9 karşılaşmasını da kazanarak kırdığı Ligue 1 rekorunu geliştirdi.

Lille, Dijon deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Montpellier, ağırladığı Bordeaux'yu 2-0, Olympique Marsilya da konuk olduğu Nice'i 1-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 10. haftası sonunda PSG, 30 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 22, Montpellier ve Olympique Marsilya 19'ar puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

Diğer Haberler

Şenol Güneş: 'Artık ayağa kalkma zamanı' Beşiktaş

Şenol Güneş: "Artık ayağa kalkma zamanı"
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup hazırlığı! Destek... Beşiktaş

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup hazırlığı! Destek...
Beşiktaş'ta 3 puan yemini; 'Kendimizi affettirelim' Beşiktaş

Beşiktaş'ta 3 puan yemini; "Kendimizi affettirelim"
Fenerbahçe'de Oğuz Kağan şoku! Kırık... Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Oğuz Kağan şoku! Kırık...
Cocu'nun ayrılışı sırasında gerginlik yaşandı! Fenerbahçe

Cocu'nun ayrılışı sırasında gerginlik yaşandı!
Quaresma'ya uyarı! 'Taraftarla diyaloğa girme' Beşiktaş

Quaresma'ya uyarı! "Taraftarla diyaloğa girme"
Beşiktaş'ta iki haftalık eylem planı! Beşiktaş

Beşiktaş'ta iki haftalık eylem planı!
Trabzonspor'a Pereira'dan iyi haber! Trabzonspor

Trabzonspor'a Pereira'dan iyi haber!
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta? Gündem

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe, Cocu'nun görevine son verdi
2

Beşiktaş taraftarlarından, Ali Koç'a cevap!
3

Barcelona'dan El Clasico'da TARİHİ skor! Real Madrid ÇÖKTÜ!
4

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması
5

İşte Fenerbahçe'de Cocu'nun tazminatı
6

Fenerbahçe Kadıköy'de dağıldı
7

Fenerbahçeli yönetici konuştu: "Cocu, futbolcular..."
8

Cengiz Ünder asist yaptı, Napoli 90'da puanı kaptı!
9

Ankaragücülü oyuncudan tepki çeken paylaşım!
10

Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye İsmail Kartal mesajı
yukarı ok