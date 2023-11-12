Lazio ile Roma yenişemedi!

Serie A'da 12.hafta karşılaşmasında Lazio, evinde ağırladığı Roma ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, puanını 12'ye yükseltti ve ligde 10'uncu sırada yer aldı. Roma ise puanını 18'e yükselterek 7'nci sırada kendisine yer buldu.



Maçın 15'inci dakikasında Felipe Anderson'un pasında topa gelişine vuran Luis Alberto, üst direği geçemedi ve gol fırsatından yararlanamadı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol ve 2 asistle oynadı.



Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, bu sezon başkent ekibiyle 10 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 17 Eylül tarihinde 7-0'lık Empoli maçında iki gol atsn Dybala, Lazio maçıyla birlikte 8 maçtır ağları havalandıramadı.





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