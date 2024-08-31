İtalya Ligi'nde 3. hafta maçında Lazio ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Milan maçın 8. dakikasında Strahinja Pavlovic'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle bitti.



İkinci yarı toparlanan Lazio, 62. dakikada Taty Castellano ve 66. dakikada Boulaye Dia'nın golleriyle maçta 2-1 öne geçti.



Milan 72. dakikada Rafael Leao'nun golüyle skoru 2-2 yaptı ve mücadele beraberlikle son buldu.



Bu beraberliğin ardından Lazio 4, Milan ise 2 puana ulaştı.



İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Lazio, Hellas Verona'yı ağırlayacak. Milan, Venezia'yı konuk edecek.





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