Lazio ile Milan'ın gol düellosu!

İtalya Ligi'nde Lazio ile Milan'ın gollü mücadelesinde kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio ile Milan'ın gol düellosu!
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31 Ağustos 2024 23:45
İtalya Ligi'nde 3. hafta maçında Lazio ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Milan maçın 8. dakikasında Strahinja Pavlovic'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle bitti.

İkinci yarı toparlanan Lazio, 62. dakikada Taty Castellano ve 66. dakikada Boulaye Dia'nın golleriyle maçta 2-1 öne geçti.

Milan 72. dakikada Rafael Leao'nun golüyle skoru 2-2 yaptı ve mücadele beraberlikle son buldu.

Bu beraberliğin ardından Lazio 4, Milan ise 2 puana ulaştı.

İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Lazio, Hellas Verona'yı ağırlayacak. Milan, Venezia'yı konuk edecek.

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