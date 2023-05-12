Lazio ikincilik yolunda puan kaybetti

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lazio, sahasında Lecce'yi ağırladı.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmanın 23. dakikasında Lecce Strefezza'yla penaltı atışından yararlanamazken 34'te Immobile sessizliği bozdu. 45+2'de Oudin Lecce adına golü kaydederken ilk yarı 1-1 sona erdi. 51. dakikada Oudin bu kez Lecce'yi öne geçirdi. Maçın son dakikalarına gidilirken Lazio, 90+5'te Milinkovic-Savic'in golüyle eşitliği yakaladı ve puanlar da paylaşılmış oldu.



Bu sonuçla Lazio, 65 puana yükseldi ancak lig ikinciliği yolunda yara aldı. Lecce ise 32 puana yükseldi ve küme düşmeme umutlarını sürdürdü.



