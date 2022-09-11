İtalya Ligi'nin 6. haftasında Lazio ile Hellas Verona karşılaştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Lazio oldu.
LAZIO İKİNCİ YARIDA GOLLERİ BULDU
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Ciro Immobile ile 90+6. dakikada Luis Alberto kaydetti. Hellas Verona'da Koray Günter yedeklerde yer aldı süre almadı.
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU
Bu sonucun ardından Lazio 11 puana ulaştı. Hellas Verona ise 5 puanda kaldı. Gelecek hafta Lazio deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya gelecek. Verona da Fiorentina'ya konuk olacak.
LAZIO İKİNCİ YARIDA GOLLERİ BULDU
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Ciro Immobile ile 90+6. dakikada Luis Alberto kaydetti. Hellas Verona'da Koray Günter yedeklerde yer aldı süre almadı.
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU
Bu sonucun ardından Lazio 11 puana ulaştı. Hellas Verona ise 5 puanda kaldı. Gelecek hafta Lazio deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya gelecek. Verona da Fiorentina'ya konuk olacak.
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