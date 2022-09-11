Lazio ikinci yarıda fişi çekti!

İtalya Ligi'nde Lazio evinde Verona ile karşılaştı ve rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio ikinci yarıda fişi çekti!
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11 Eylül 2022 21:19
İtalya Ligi'nin 6. haftasında Lazio ile Hellas Verona karşılaştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Lazio oldu.

LAZIO İKİNCİ YARIDA GOLLERİ BULDU

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Ciro Immobile ile 90+6. dakikada Luis Alberto kaydetti. Hellas Verona'da Koray Günter yedeklerde yer aldı süre almadı.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Bu sonucun ardından Lazio 11 puana ulaştı. Hellas Verona ise 5 puanda kaldı. Gelecek hafta Lazio deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya gelecek. Verona da Fiorentina'ya konuk olacak.

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