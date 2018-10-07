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Lazio iç sahada bir başka

Lazio, Serie A'nın 8. haftasında taraftarı önünde konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Lazio iç sahada bir başka
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07 Ekim 2018 17:57
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Laizo taraftarı önünde Fiorentina'yı konuk etti. 90 dakika sonunda Lazio, Fiorentina karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi Lazio'nun golünü 37. dakikada Ciro Immobile kaydetti. Lazio iç sahadaki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Lazio Serie A'da puanını 15'e çıkarırken, Fiorentina 13 puanda kaldı.

Fiorentina, ligin 9. haftasında sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Lazio ise bir sonraki maçında deplasmanda Parma ile karşı karşıya gelecek.



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