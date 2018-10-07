İtalya Serie A'nın 8. haftasında Laizo taraftarı önünde Fiorentina'yı konuk etti. 90 dakika sonunda Lazio, Fiorentina karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi Lazio'nun golünü 37. dakikada Ciro Immobile kaydetti. Lazio iç sahadaki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Bu galibiyetin ardından Lazio Serie A'da puanını 15'e çıkarırken, Fiorentina 13 puanda kaldı.
Fiorentina, ligin 9. haftasında sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Lazio ise bir sonraki maçında deplasmanda Parma ile karşı karşıya gelecek.
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Ev sahibi Lazio'nun golünü 37. dakikada Ciro Immobile kaydetti. Lazio iç sahadaki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Bu galibiyetin ardından Lazio Serie A'da puanını 15'e çıkarırken, Fiorentina 13 puanda kaldı.
Fiorentina, ligin 9. haftasında sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Lazio ise bir sonraki maçında deplasmanda Parma ile karşı karşıya gelecek.
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