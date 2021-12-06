Lazio - Galatasaray maçının iddaa oranı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com
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Lazio - Galatasaray maçının iddaa oranı belli oldu
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06 Aralık 2021 14:21
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Lazio ile deplasmanda oynayacağı maçın iddaa oranları belli oldu.

iddaa risk yönetimi; Lazio'nun galibiyetine 1.55 oran seçerken, beraberliğin oranı 3.25 olarak belirlendi. Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 3.60 olarak bildirildi.

İki takım arasındaki UEFA Avrupa Ligi grup müsabakası perşembe günü saat 23.00'da Roma'da oynanacak.


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