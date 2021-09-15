Lazio Galatasaray'a karşı Vedat Muriqi'i hazırlıyor

Milan karşısında aldığı yenilgiyle hayal kırıklığı yaşayan Lazio'nun hocası Maurizio Sarri'nin Galatasaray karşısında takımını farklı şekilde sahaya çıkaracağı belirtiyor.



Lazio'ya yakın basın kuruluşlarının yaptığı değerlendirmede Vedat Muriqi'in Galatasaray karşısındaki derbi tecrübelerinden dolayı sahaya ilk 11'de çıkabileceği belirtiliyor. Muriqi'i Galatasaray'a karşı hazırlayan Sarri'nin Milan maçından farklı 11'i sahaya sürmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.



Takımın İstanbul'a hareket etmeden önce ilk 11'in Sarri tarafından belirleneceğini söyleyen İtalyan basını, takımın iki önemli kozu Felipe Anderson ve Pedro'dan birinin yedek başlayacağı, Hysaj'ın dinlendirileceği bilgileri okuyucuya aktarıldı.



Fenerbahçe'den Lazio'ya 2020'de 18 milyon euroya transfer olan Vedat Muriqi, geride kalan sezonda 36 kez forma giymiş 3 gol kaydetmişti.



