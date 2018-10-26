Marsilya - Lazio maçında kazanan, 3-1'lik skorla Lazio oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. haftasındaki mücadele, Velodrome Stadı'nda oynandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Wallace, 59. dakikada Caicedo ve 90. dakikada Marusic'ten geldi. Marsilya'nın tek sayısını ise 86. dakikada Payet kaydetti.
Bu skorun ardından Lazio 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Marsilya ise grupta 1 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında Lazio ile Marsilya Fransa'da karşı karşıya gelecek.
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Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Wallace, 59. dakikada Caicedo ve 90. dakikada Marusic'ten geldi. Marsilya'nın tek sayısını ise 86. dakikada Payet kaydetti.
Bu skorun ardından Lazio 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Marsilya ise grupta 1 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında Lazio ile Marsilya Fransa'da karşı karşıya gelecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın