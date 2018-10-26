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Lazio, Fransa'da Marsilya'yı devirdi!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'da Marsilya ve Lazio karşı karşıya geldi. Lazio, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Lazio, Fransa'da Marsilya'yı devirdi!
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26 Ekim 2018 00:05
Marsilya - Lazio maçında kazanan, 3-1'lik skorla Lazio oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. haftasındaki mücadele, Velodrome Stadı'nda oynandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Wallace, 59. dakikada Caicedo ve 90. dakikada Marusic'ten geldi. Marsilya'nın tek sayısını ise 86. dakikada Payet kaydetti.

Bu skorun ardından Lazio 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Marsilya ise grupta 1 puanda kaldı.

Grubun 4. haftasında Lazio ile Marsilya Fransa'da karşı karşıya gelecek.

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