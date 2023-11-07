Haber Tarihi: 07 Kasım 2023 13:52 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 13:52

Lazio Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Lazio Feyenoord maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

Lazio Feyenoord maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Lazio Feyenoord maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunun dördüncü maçında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Lazio Feyenoord maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Lazio Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lazio Feyenoord maçı canlı izleme detayları

Lazio Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Lazio Feyenoord maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle
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UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Lazio Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, kendi sahasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lazio Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lazio Feyenoord maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
LAZİO – FEYENOORD MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ

LAZİO – FEYENOORD MAÇI CANLI İZLE



LAZIO - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LAZIO - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Feyenoord 3-1 galip ayrılmıştı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

7 Kasım Salı

20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp

8 Kasım Çarşamba

20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter

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