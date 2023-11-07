Lazio Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Lazio Feyenoord maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Lazio Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, kendi sahasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lazio Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lazio Feyenoord maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Feyenoord 3-1 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter