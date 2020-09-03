Süper Lig'de rekor satışlar ??



?22,5M€ - Cenk Tosun

?21,0M€ - Elvir Baljic

?17,5M€ - Yusuf Yazıcı

?16,0M€ - Eljif Elmas

?16,0M€ - Ndiaye

?16,0M€ - Sow

?15,0M€ - Bruma

?14,2M€ - Cengiz Ünder



20M€ - Vedat Muriqi V Lazio

Yükleniyor ;-------? pic.twitter.com/fC4pQgqD8F



— Sporx (@sporx) August 31, 2020

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki Vedat Muriqi görüşmelerinde artık sona gelindi. Lazio'nun ısrarlı bir şekilde kadrosuna katmak istediği Vedat için Fenerbahçe'ye toplam 19 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı ancak sarı-lacivertli yönetim 20 milyon euro direkt bonservis bedelinde diretiyor.Vedat için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro ve 3 milyon euro da bonus içeren bir teklif sunan Lazio, Fenerbahçe'nin bonusları da garanti ücretin içerisine alabileceği net 20 milyon euroluk bir ödeme istedi.Lazio ile Fenerbahçe arasında hem garanti ücret (bonus olmadan) hem de toplam 1 milyon euroluk farktan dolayı görüşmeler belirli bir seviye durmuş durumda. Daha önce Lazio'nun yaptığı üç teklifi de reddeden Fenerbahçe Yönetimi, İtalyan kulübünün son teklifine sıcak bakarken; diğer yandan da Vedat'ın kulüpten 6 aylık alacağını bırakmasını talep ediyor.Lazio ile 5 yıllık sözleşme üzerinden yıllık 1.7 milyon euro artı bonuslar üzerinden anlaşan Vedat Muriqi de yaptığı açıklamada kulüplerin anlaşmasını beklediğini ve Fenerbahçe'nin kendisine kolaylık göstereceğine inandığını dile getirdi.