Lazio evinde üç puanı tek golle aldı

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Lazio sahasında konuk ettiği Feyenoord'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio evinde üç puanı tek golle aldı
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08 Kasım 2023 00:58
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Lazio evinde ağırladığı Feyenoord'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golü 45+1'de Ciro Immobile kaydetti.

Lazio aldığı bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Feyenoord ise 6 puanda kaldı.

Lazio bir sonraki karşılaşmasında yine sahasında Celtic ile oynarken, Feyenoord'da kendi sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.

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