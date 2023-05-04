Lazio, evinde kazanarak ikinciliğe yerleşti

Serie A'nın 33. haftasında Lazio, sahasında Sassuolo'yu 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio, evinde kazanarak ikinciliğe yerleşti
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04 Mayıs 2023 00:11
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Lazio, sahasında Sassuolo'yu konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 2-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Maçın 7. dakikasında Immobile'nin attığı gol VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken 14. dakikada Felipe Anderson perdeyi açtı ve ilk yarıyı Lazio önde tamamladı.

İkinci yarıda Lazio gol aramaya devam ederken beklenen hareket 90+2'de Basic'le gelirken Lazio sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla Lazio, puanını 64'e çıkararak Napoli'yi takibini sürdürdü. Sassuolo ise 43 puanda kaldı.

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