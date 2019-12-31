Lazio, Emre Mor teklifini reddetti

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Emre Mor için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lazio, Emre Mor teklifini reddetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2019 17:27
Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı ve sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan Emre Mor için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Emre Mor için Celta Vigo'nun Türk oyuncuyu Lazio'ya önerdiği kaydedildi. Lazio'nun ise bu teklife Emre'nin disiplin sorunları yüzünden pek sıcak bakmadığı belirtildi. Öte yandan oyuncunun menajerinin yeni kulüp arayışlartına devam etiiği vurgulandı.

Emre Mor, ligin ilk yarısında forma giydiği 16 maçta da skora herhangi bir katkıda bulunmadı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için