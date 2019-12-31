Lazio, Emre Mor teklifini reddetti

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı ve sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan Emre Mor için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Emre Mor için Celta Vigo'nun Türk oyuncuyu Lazio'ya önerdiği kaydedildi. Lazio'nun ise bu teklife Emre'nin disiplin sorunları yüzünden pek sıcak bakmadığı belirtildi. Öte yandan oyuncunun menajerinin yeni kulüp arayışlartına devam etiiği vurgulandı.

Emre Mor, ligin ilk yarısında forma giydiği 16 maçta da skora herhangi bir katkıda bulunmadı.