İtalya Serie A'da 35. hafta mücadelesinde Torino ile Lazio karşı karşıya geldi.
Lazio, mücadelenin 23. dakikasında Luis Alberto ile penaltı kaçırdı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 56. dakikasında ise Sergej Milinkovic sahneye çıktı ve Lazio öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lazio deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 70'e çıkardı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma adına önemli bir avantaj yakaladı. Torino ise 47 puanda kaldı.
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Lazio, mücadelenin 23. dakikasında Luis Alberto ile penaltı kaçırdı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 56. dakikasında ise Sergej Milinkovic sahneye çıktı ve Lazio öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lazio deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 70'e çıkardı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma adına önemli bir avantaj yakaladı. Torino ise 47 puanda kaldı.
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