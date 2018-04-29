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Lazio, Devler Ligi aşkına yine kazandı!

İtalya Serie A'da 35. haftada Lazio, Torino'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Lazio, Devler Ligi aşkına yine kazandı!
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29 Nisan 2018 23:42
İtalya Serie A'da 35. hafta mücadelesinde Torino ile Lazio karşı karşıya geldi.

Lazio, mücadelenin 23. dakikasında Luis Alberto ile penaltı kaçırdı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın 56. dakikasında ise Sergej Milinkovic sahneye çıktı ve Lazio öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lazio deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 70'e çıkardı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma adına önemli bir avantaj yakaladı. Torino ise 47 puanda kaldı.

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