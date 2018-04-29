İtalya Serie A'da 35. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Lazio, mücadelenin 23. dakikasındaile penaltı kaçırdı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Karşılaşmanın 56. dakikasında isesahneye çıktı ve Lazio öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lazio deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 70'e çıkardı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma adına önemli bir avantaj yakaladı. Torino ise 47 puanda kaldı.