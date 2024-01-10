Lazio derbiyi kazandı, İtalya Kupası'nda turladı

İtalya Kupası çeyrek final maçında Lazio, Roma'yı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio derbiyi kazandı, İtalya Kupası'nda turladı
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10 Ocak 2024 22:07
Son güncelleme 10 Ocak 2024 22:08
İtalya Kupası çeyrek final maçında Lazio ile Roma karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan derbiyi Lazio 1-0'lık skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golü 51. dakikada penaltıdan Mattia Zaccagni kaydetti.

Lazio'da Pedro 90+6. dakikada, Roma'da Sardar Azmoun 90+10. dakikada kırmızı kart gördü.

Lazio, bu sonuçla birlikte İtalya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

 

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