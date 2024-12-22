Lazio, deplasmanda hata yapmadı

İtalya Serie A'nın 17. hafta maçında Lazio, Lecce'ye konuk oldu. Via del Mare Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 45+3'te penaltıdan Taty Castellanos ile 87'de Adam Marusic kaydetti. Lecce'nin tek golünü ise 50'de Tete Morente attı.



Lecce'de Frederic Guilbert, 45+1'de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Lazio, bu maçın ardından puanını 34'ye yükseltti. Lecce, 16 puanda kaldı.



İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Lazio, Atalanta'yı konuk edecek. Lecce, Como deplasmanına gidecek.