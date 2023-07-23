Lazio'dan Zakharyan atağı!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, kadrosunu güçlendirmek için transfer arayışlarını sürdürüyor.



Mavi-beyazlı ekip, Napoli'den Zielinski'ye talip olmuş fakat bu transferde anlaşma sağlayamamıştı.



Rus basınında geçen haberlere göre, İtalyan devi bu kez rotayı Rusya'ya çevirdi ve Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'a talip oldu.



Lazio'nun, 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan 20 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euroluk teklif yapacağı belirtildi.



Arsen Zakharyan, geçtiğimiz sezon Moskova ekibiyle 37 maçta 5 gol 10 asist kaydetti.



Rus futbolcunun adı uzun süre Galatasaray ile anılmıştı.





