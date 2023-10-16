Lazio'dan Torreira talebi!

Galatasaray'a imza attığından beri her transfer döneminde adı Lazio ile anılan Lucas Torreira için İtalyanlar yine yakın markajda.
Lazio Kulübü, Torreira'yı izlemek için Beşiktaş derbisinde iki kişilik yer istedi.
Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre buldu.
Galatasaray'ın geçen yıl Arsenal'den kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Lazio Kulübü, Torreira'yı izlemek için Beşiktaş derbisinde iki kişilik yer istedi.
Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre buldu.
Galatasaray'ın geçen yıl Arsenal'den kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.