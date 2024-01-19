Lazio'dan Kamada için açıklama!

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fabiani, Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı öne sürülen Daichi Kamada için sarı-kırmızılılardan kimsenin kendilerini aramadığını söyledi.
Angelo Fabiani, "Kamada transferi için Galatasaray'dan kimse bizimle temasa geçmedi" sözlerini sarf etti.
Lazio'da bu sezon 22 maça çıkan Kamada, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Japon futbolcunun Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Kamada ve İtalyan ekibi arasındaki sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Fabiani, Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı öne sürülen Daichi Kamada için sarı-kırmızılılardan kimsenin kendilerini aramadığını söyledi.
Angelo Fabiani, "Kamada transferi için Galatasaray'dan kimse bizimle temasa geçmedi" sözlerini sarf etti.
Lazio'da bu sezon 22 maça çıkan Kamada, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Japon futbolcunun Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Kamada ve İtalyan ekibi arasındaki sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.