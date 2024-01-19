Lazio'dan Kamada için açıklama!

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Galatasaray'ın Daichi Kamada transferi için kendileriyle temasa geçmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lazio'dan Kamada için açıklama!
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19 Ocak 2024 12:26
Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fabiani, Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı öne sürülen Daichi Kamada için sarı-kırmızılılardan kimsenin kendilerini aramadığını söyledi.

Angelo Fabiani, "Kamada transferi için Galatasaray'dan kimse bizimle temasa geçmedi" sözlerini sarf etti.

Lazio'da bu sezon 22 maça çıkan Kamada, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Japon futbolcunun Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Kamada ve İtalyan ekibi arasındaki sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.

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