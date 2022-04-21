Lazio'dan Galatasaray'ın gündemindeki Vecino için hamle

Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak olmasından dolayı transferler askıya alındı. Bu nedenle sarı-kırmızılıların transfer listesinde olan futbolculardan kötü haber gelmeye devam ediyor. Son olarak gündeminde olan Matias Vecino için Lazio'nun devreye girdiği öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
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Lazio'dan Galatasaray'ın gündemindeki Vecino için hamle
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21 Nisan 2022 13:31
Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sportif direktör Pasquale Sensibile ve Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos yönetiminde başlamıştı.

Ancak kulüpte yaşanan büyük belirsizlik bu çalışmaları da çok olumsuz bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın temas kurduğu isimlerden biri olan Matias Vecino'nun elden kaçmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

Sezon sonunda Inter'le sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı orta alan oyuncusunun Lazio ile büyük oranda anlaştığı öne sürülüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Vecino ile bizzat görüştüğünü ve imzaların yakın olduğu kaydedildi.

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