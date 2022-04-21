Lazio'dan Galatasaray'ın gündemindeki Vecino için hamle

Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sportif direktör Pasquale Sensibile ve Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos yönetiminde başlamıştı.



Ancak kulüpte yaşanan büyük belirsizlik bu çalışmaları da çok olumsuz bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın temas kurduğu isimlerden biri olan Matias Vecino'nun elden kaçmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.



Sezon sonunda Inter'le sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı orta alan oyuncusunun Lazio ile büyük oranda anlaştığı öne sürülüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Vecino ile bizzat görüştüğünü ve imzaların yakın olduğu kaydedildi.





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