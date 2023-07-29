Lazio'dan Fred açıklaması

Manchester United'da forma giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Fred için transfer açıklaması geldi.
Lazio Başkanı Claudio Lotito, Brezilyalı orta saha oyuncusu için, "Manchester Unitd ile görüşmelere başlamaya ve Fred için teklif vermeye hazırdım. Ancak Maurizio Sarri bana hayır dedi. Fred'i istemiyor" sözlerini kullandı.
Lotito, sözlerini, "Sarri, Lo Celso için de aynısını yaptı. Sarri, Zielinski ve Ricci'yi istiyor" ifadeleriyle tamamladı.
Lazio Başkanı Claudio Lotito, Brezilyalı orta saha oyuncusu için, "Manchester Unitd ile görüşmelere başlamaya ve Fred için teklif vermeye hazırdım. Ancak Maurizio Sarri bana hayır dedi. Fred'i istemiyor" sözlerini kullandı.
Lotito, sözlerini, "Sarri, Lo Celso için de aynısını yaptı. Sarri, Zielinski ve Ricci'yi istiyor" ifadeleriyle tamamladı.