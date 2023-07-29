Lazio'dan Fred açıklaması

Lazio Başkanı Claudio Lotito, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Fred için teklif yapacağını ancak teknik direktör Maurizio Sarri'nin Brezilyalı oyuncu istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lazio'dan Fred açıklaması
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29 Temmuz 2023 14:44
Manchester United'da forma giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Fred için transfer açıklaması geldi.

Lazio Başkanı Claudio Lotito, Brezilyalı orta saha oyuncusu için, "Manchester Unitd ile görüşmelere başlamaya ve Fred için teklif vermeye hazırdım. Ancak Maurizio Sarri bana hayır dedi. Fred'i istemiyor" sözlerini kullandı.

Lotito, sözlerini, "Sarri, Lo Celso için de aynısını yaptı. Sarri, Zielinski ve Ricci'yi istiyor" ifadeleriyle tamamladı.

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