Lazio'dan 3 gollü galibiyet

İtalya Serie A'da Lazio kendi sahasında Salernitana'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçın detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio'dan 3 gollü galibiyet
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07 Kasım 2021 22:03
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, ligde Salernitana ile karşı karşıya geldi.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında oynanan mücadeleyi Lazio 3-0'lık skorla kazandı. Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Immobile, 36. dakikada Pedro ve 69. dakikada Luis Alberto kaydetti.

Bu sonucun ardından Lazio puanını 21'e yükseltti. Salernitana ise 7 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Lazio, kendi sahasında Juventus'u konuk edecek. Salernitana ise Sampdoria ile karşı karşıya gelecek.


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