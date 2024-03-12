Lazio'da Sarri yerine Igor Tudor

İtalya Serie A'da sezona istediği gibi giremeyen ve Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri'nin sonu her geçen yaklaşıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lazio'da Sarri yerine Igor Tudor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2024 11:40
Son güncelleme 12 Mart 2024 11:51
İtalya Serie A'da son oynadığı Udinese karşılaşmasında şok bir mağlubiyet alan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri'nin takımdan ayrılabileceği söyleniyor.

ADAY BELİRLENDİ

La Reppublica'daki habere göre bu sezon lige istediği gibi başlayamayan ve Şampiyonlar Ligi potasından çok uzakta kalan Lazio'da bu durumun faturası Maurizio Sarri'ye kesilecek.

Haberin detaylarında Udinese karşısında sahasında 2-1 mağlup olan ve Şampiyonlar Ligi'nde elenen Lazio'nun kısa süre içerisinde teknik direktör Maurizio Sarri ile yolların ayrılacağı söylendi.

Lazio'nun teknik direktörlük için en büyük adayının ise bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor olduğu da iddia edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery