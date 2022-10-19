Lazio'da Ciro Immobile'nin durumu belli oldu!

Serie A ekibi Lazio'da Udinese maçından sakatlanan golcü futbolcu Ciro Immobile'nin ne zaman sahalara döneceği belli oldu. İşte kaçıracağı maçlar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lazio'da Ciro Immobile'nin durumu belli oldu!
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19 Ekim 2022 16:07
İtalya Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da Ciro Immobile şoku yaşanıyor. Golcü futbolcunun sahalara geri dönüşü 2023 yılını bulacak.

UDINESE MAÇINDA SAKATLANDI

0-0 biten Udinese mücadelesinin 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ciro Immobile yerini Pedro'ya bırakmıştı.

IMMBOBILE EN AZ 7 MAÇTA YOK

Lazio ekibin önemli kozlarından biri olan Immobile; Atalanta, Midtjylland, Salernitana, Feyenoord, Roma ve Juventus maçlarını kaçıracak.

YENİ YILDA DÖNECEK

32 yaşındaki oyuncunun 4 Ocak'ta Serie A'da oynanacak olan Lecce maçıyla sahalara dönmesi planlanıyor. İtalyan golcü, bu sezon 14 maçta 7 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

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