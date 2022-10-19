İtalya Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da Ciro Immobile şoku yaşanıyor. Golcü futbolcunun sahalara geri dönüşü 2023 yılını bulacak.



UDINESE MAÇINDA SAKATLANDI



0-0 biten Udinese mücadelesinin 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ciro Immobile yerini Pedro'ya bırakmıştı.



IMMBOBILE EN AZ 7 MAÇTA YOK



Lazio ekibin önemli kozlarından biri olan Immobile; Atalanta, Midtjylland, Salernitana, Feyenoord, Roma ve Juventus maçlarını kaçıracak.



YENİ YILDA DÖNECEK



32 yaşındaki oyuncunun 4 Ocak'ta Serie A'da oynanacak olan Lecce maçıyla sahalara dönmesi planlanıyor. İtalyan golcü, bu sezon 14 maçta 7 gol 5 asistlik performans sergilemişti.





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