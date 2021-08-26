Lazio, Correa'nın boşluğunu dolduruyor: Kostic

Lazio, Inter'e sattığı Correa'nın boşluğunu Frankfurt'tan Filip Kostic ile doldurmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lazio, Correa'nın boşluğunu dolduruyor: Kostic
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26 Ağustos 2021 17:08
Lazio, Inter'e 31 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Joaquin Correa'nın yerini Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic ile doldurmaya hazırlanıyor.

Sky Sport'tan Max Bielefeld'in haberine göre; Lazio ile Eintracht Frankfurt arasındaki görüşmeler devam ediyor. İki taraf arasında anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Filip Kostic'in de Lazio'dan gelen teklifi kabul ettiği ve yakın zamanda anlaşmanın duyurulabileceği belirtildi.

Eintracht Frankfurt'un 2018'de 600 bin euro'ya kiralayıp 2019'da 6 milyon euro'ya bonservisini aldığı 28 yaşındaki Sırp orta saha, Bundesliga'da oynadığı 219 maçta 31 gol atıp 58 asist yaptı.


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