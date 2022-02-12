Lazio, 3 golle kazandı

İtalya Serie A'da Lazio, sahasında Bologna'yı 3-0 mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio, 3 golle kazandı
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12 Şubat 2022 18:56
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Lazio, kendi sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 3-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile 53 ve 63. dakikalarda Mattia Zaccagni kaydetti.

Bu sonucun ardından Lazio, ligde puanını 42'ye yükseltti. Bologna ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Udinese ile deplasmanda karşılaşacak. Bologna ise sahasında Spezia'yı konuk edecek.

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