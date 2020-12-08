1999/2000 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grubunu namağlup tamamlayan ve gruptan çıkan

Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta maçında Lazio evinde Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan, Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele 2-2 sona erdi ve Lazio son 16 takım arasına adını yazdırdı.Lazio 12. dakikada Correa ve 27. dakikada penaltıdan Immobile'in attığı gollerle 2 kez öne geçerken, Club Brugge'e beraberliği getiren sayıları 15. dakikada Vormer ile 76. dakikada Vanaken kaydetti.Club Brugge'de Sobol, 39. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve Belçika temsilcisi uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen beraberliği koparmayı başardı ancak üst turu getirecek üstünlük sayısını bulamadı.Lazio 10 puanla, 13 puanlı Dortmund'un arkasından 2. sırada tamamlarken, Club Brugge ise 8 puanla 3. olarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.