Lazareva: 'Böyle devam etmek istiyoruz'

Fenerbahçe Opet'in, VakıfBank'ı 3-0'la geçip Şampiyonlar Kupası kazanmasının ardından sarı-lacivertli takımdan Anna Lazareva görüşlerini aktardı.



Kısa bir açıklama yapan Rus pasör çaprazı şu ifadeleri kullandı;



"Taraftarlar bize çok büyük destek verdiler. Sezona başlarken bu kupayı kazanmak bizim için çok önemliydi. Böyle devam etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.





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