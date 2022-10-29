Lazareva: "Böyle devam etmek istiyoruz"

Fenerbahçe Opet forması giyen Anna Lazareva, VakıfBank galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Lazareva: 'Böyle devam etmek istiyoruz'
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29 Ekim 2022 18:27
Fenerbahçe Opet'in, VakıfBank'ı 3-0'la geçip Şampiyonlar Kupası kazanmasının ardından sarı-lacivertli takımdan Anna Lazareva görüşlerini aktardı.

Kısa bir açıklama yapan Rus pasör çaprazı şu ifadeleri kullandı;

"Taraftarlar bize çok büyük destek verdiler. Sezona başlarken bu kupayı kazanmak bizim için çok önemliydi. Böyle devam etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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