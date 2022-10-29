Lazareva: 'Böyle devam etmek istiyoruz'

Fenerbahçe Opet'in, VakıfBank'ı 3-0'la geçip Şampiyonlar Kupası kazanmasının ardından sarı-lacivertli takımdan Anna Lazareva görüşlerini aktardı.
Kısa bir açıklama yapan Rus pasör çaprazı şu ifadeleri kullandı;
"Taraftarlar bize çok büyük destek verdiler. Sezona başlarken bu kupayı kazanmak bizim için çok önemliydi. Böyle devam etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.
Kısa bir açıklama yapan Rus pasör çaprazı şu ifadeleri kullandı;
"Taraftarlar bize çok büyük destek verdiler. Sezona başlarken bu kupayı kazanmak bizim için çok önemliydi. Böyle devam etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.
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