Lazar Tufegdzic için Galatasaray açıklaması

Orta saha için temaslarını yoğunlaştıran Galatasaray, gündemine Spartak Subotica'da forma giyen Lazar Tufegdzic'i almıştıSırp menajer Goran Celar, Radyo Gol'e yaprığı açıklamada Tufegdzic için, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Galatasaray, Lazar Tufegdzic ile ilgileniyor. Fatih Terim ile 6 aydır iletişim halindeyiz. Tufegdzic, önümüzdeki sezon için Fatih Terim'in listesinde. Fatih hocanın oyuncumla ilgilenmesi onurdur. Sırbistan Ligi'nin en skorer ikinci oyuncusu." dedi.Goran Celar ayrıca, "Tufegdzic bu sezon 17 gol attı ve 8 asist yaptı bu sezon, 24 yaşında genç bir oyuncu. 10 numara, bazen 9 numara oynayabiliyor. Hücumda etkili bir ofansif oyuncu. Ligin en iyilerinden biri." sözlerine yer verdi.24 yaşındaki 10 numara pozisyonunda forma giyen Tufegdzic, Spartak FK kulübünde 79 maçta 25 gol, 16 asist ile takımına katkı sağladı.