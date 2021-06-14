Lazar Tufegdzic için Galatasaray açıklaması

Sırp menajer Goran Celar, Spartak Subotica'da forma giyen oyuncusu Lazar Tufegdzic için Galatasaray'ın devrede olduğunu kaydetti.

Haber; Sporx.com
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Lazar Tufegdzic için Galatasaray açıklaması
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14 Haziran 2021 14:57
Orta saha için temaslarını yoğunlaştıran Galatasaray, gündemine Spartak Subotica'da forma giyen Lazar Tufegdzic'i almıştı

Sırp menajer Goran Celar, Radyo Gol'e yaprığı açıklamada Tufegdzic için, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Galatasaray, Lazar Tufegdzic ile ilgileniyor. Fatih Terim ile 6 aydır iletişim halindeyiz. Tufegdzic, önümüzdeki sezon için Fatih Terim'in listesinde. Fatih hocanın oyuncumla ilgilenmesi onurdur. Sırbistan Ligi'nin en skorer ikinci oyuncusu." dedi.

Goran Celar ayrıca, "Tufegdzic bu sezon 17 gol attı ve 8 asist yaptı bu sezon, 24 yaşında genç bir oyuncu. 10 numara, bazen 9 numara oynayabiliyor. Hücumda etkili bir ofansif oyuncu. Ligin en iyilerinden biri." sözlerine yer verdi.

24 yaşındaki 10 numara pozisyonunda forma giyen Tufegdzic, Spartak FK kulübünde 79 maçta 25 gol, 16 asist ile takımına katkı sağladı.




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