Lazar Samardzic, Atalanta'ya bir adım uzakta

Uzun bir süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Lazar Samardzic, Atalanta ile anlaşmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lazar Samardzic, Atalanta'ya bir adım uzakta
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16 Ağustos 2024 16:25
Uzun bir süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Lazar Samardzic'in yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atalanta, Teun Koopmeiners'in 52 milyon euro'ya Juventus'a satışının gerçekleşmesinin ardından kısa süre içinde Lazar Samardzic transferini bitirmeyi hedefliyor.

Haberde, Samardzic ve menajerinin Atalanta yönetimi ile bir yemek yediği ifade edilirken, Sırp oyuncunun transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Atalanta, Samardzic transferi için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlıyor.

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