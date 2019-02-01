  •  
    Slimani anlaşma yaptı, Fenerbahçe bırakmadı
  •  
    Transferin son gününde atılan imzalar! 26 isim...
  •  
    "F.Bahçe 3 yıl sözleşme önerdi, Galatasaray..."
  •  
    "Sarri hata yaptı, Moses Chelsea'ye dönecek!.."
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."

Lazar Markovic'in yeni durağı Fulham!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lazar Markovic, sezon sonuna kadar Fulham'da kiralık olarak oynayacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lazar Markovic'in yeni durağı Fulham!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2019 03:56
Premier Lig ekiplerinden Fulham, Liverpool'dan Lazar Markovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bu sezon Liverpool'da hiç süre alamayan Markovic, sezon sonuna kadar Fulham için ter dökecek.

Fulham, Markovic'in 4 yıl içinde kiralandığı beşinci takım oldu. Sırp oyuncu daha önce Fenerbahçe, Sporting, Hull City ve Anderlecht kulüplerinde kiralık olarak forma giydi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için