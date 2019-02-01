Lazar Markovic'in yeni durağı Fulham!

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Liverpool'dan Lazar Markovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bu sezon Liverpool'da hiç süre alamayan Markovic, sezon sonuna kadar Fulham için ter dökecek.
Fulham, Markovic'in 4 yıl içinde kiralandığı beşinci takım oldu. Sırp oyuncu daha önce Fenerbahçe, Sporting, Hull City ve Anderlecht kulüplerinde kiralık olarak forma giydi.
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Bu sezon Liverpool'da hiç süre alamayan Markovic, sezon sonuna kadar Fulham için ter dökecek.
Fulham, Markovic'in 4 yıl içinde kiralandığı beşinci takım oldu. Sırp oyuncu daha önce Fenerbahçe, Sporting, Hull City ve Anderlecht kulüplerinde kiralık olarak forma giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın