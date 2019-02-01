Lazar Markovic'in yeni durağı Fulham!

Premier Lig ekiplerinden Fulham,kiralık olarak kadrosuna kattı.Bu sezon Liverpool'da hiç süre alamayan Markovic, sezon sonuna kadar Fulham için ter dökecek.Fulham, Markovic'in 4 yıl içinde kiralandığı beşinci takım oldu. Sırp oyuncu daha önce Fenerbahçe, Sporting, Hull City ve Anderlecht kulüplerinde kiralık olarak forma giydi.