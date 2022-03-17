Lazar Markovic şaşkınlığı: Bir döneme damga vurmuştu

Fenerbahçe'nin 2015-16 sezonunda kiraladığı ve kısa sürede taraftarların unutamadığı isimler arasında giren Lazar Markovic'in kariyerinden büyük düşüş dikkat çekiyor. 2019'da Fulham'dan ayrıldıktan sonra 2 ay boşta kalan ve sonrasında Partizan'a imza atan Lazar Markovic, Sırp devinde dahi düzenli forma şansı bulamıyor.



LAZAR MARKOVIC'İN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ!



Liverpool'un 2014 yılında 25 milyon euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Lazar Markovic, sürati ve çalım yeteneğiyle dikkat çekiyordu. 1 sezon sonra Fenerbahçe'ye kiralanan Lazar Markovic, yaşadığı sakatlıklarla Sarı-Lacivertlilerde düzenli forma şansı bulamamış, ardından İngiliz ekibine geri dönmüştü.



FULHAM 6 AY DAYANABİLDİ



Daha sonra sırasıyla Sporting, Hull City ve Anderlecht'e kiralanan Lazar Markovic, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde bonservisiyle Fulham'ın yolunu tuttu. Fulham'ın 6 ay dayanabildiği 28 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu, 2019-20 sezonu başında altyapısından yetiştiği Partizan'a geri döndü.



ÜLKESİNDE DE DÜZENLİ FORMA ŞANSI BULAMIYOR



Ancak Lazar Markovic'te işler -3 yıldır formasını giydiği- Partizan'da da istediği gibi gitmedi. Bu sezon Sırp devinde düzenli forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu, 27 haftası geride kalan ligde sadece 14 maça çıkabildi ve 2 asist yaptı.





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