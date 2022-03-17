Lazar Markovic şaşkınlığı: Bir döneme damga vurmuştu

Fenerbahçe'nin büyük yatırımlar yaptığı 2015-16 sezonunda transfer edilen Lazar Markovic'in kariyerindeki inanılmaz düşüş tekrar gündeme geldi. Lazar Markovic, Saır-Lacivertlilerden sonra birçok takıma gitmesine rağmen tutunamadı

Haber; Akşam
Abone Ol
Lazar Markovic şaşkınlığı: Bir döneme damga vurmuştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2022 13:21
Fenerbahçe'nin 2015-16 sezonunda kiraladığı ve kısa sürede taraftarların unutamadığı isimler arasında giren Lazar Markovic'in kariyerinden büyük düşüş dikkat çekiyor. 2019'da Fulham'dan ayrıldıktan sonra 2 ay boşta kalan ve sonrasında Partizan'a imza atan Lazar Markovic, Sırp devinde dahi düzenli forma şansı bulamıyor.

LAZAR MARKOVIC'İN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ!

Liverpool'un 2014 yılında 25 milyon euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Lazar Markovic, sürati ve çalım yeteneğiyle dikkat çekiyordu. 1 sezon sonra Fenerbahçe'ye kiralanan Lazar Markovic, yaşadığı sakatlıklarla Sarı-Lacivertlilerde düzenli forma şansı bulamamış, ardından İngiliz ekibine geri dönmüştü.

FULHAM 6 AY DAYANABİLDİ

Daha sonra sırasıyla Sporting, Hull City ve Anderlecht'e kiralanan Lazar Markovic, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde bonservisiyle Fulham'ın yolunu tuttu. Fulham'ın 6 ay dayanabildiği 28 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu, 2019-20 sezonu başında altyapısından yetiştiği Partizan'a geri döndü.

ÜLKESİNDE DE DÜZENLİ FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Ancak Lazar Markovic'te işler -3 yıldır formasını giydiği- Partizan'da da istediği gibi gitmedi. Bu sezon Sırp devinde düzenli forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu, 27 haftası geride kalan ligde sadece 14 maça çıkabildi ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.