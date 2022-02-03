Laywin Kurzawa için son şans Türkiye

Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen ancak bu sezon maçlarda süre alamayan Laywin Kurzawa'yla ilgili dikkat çeken bir haber kaleme alındı.



Fransız basınında çıkan haberlere göre; geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 29 yaşındaki sol bek için son şans Türkiye ya da ABD...



Avrupa'dan herhangi bir takıma transfer olma ihtimali kalmayan oyuncuya West Ham United, Lille ve Bordeaux'nun teklif yaptığı ancak transferin gerçekleşmediğine vurgu yapıldı.



Paris Saint-Germain'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Kurzawa, bu sezon yalnızca 1 maçta 9 dakika süre aldı. Haberlerde, oyuncunun gitmek için fedakarlık yapmaması durumunda tüm sezonu boşa geçirme tehlikesi olduğuna dikkat çekildi.





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