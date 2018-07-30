Laxalt'a Rusya'dan sürpriz teklif

Uruguay ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Diego Laxalt'a sürpriz bir teklif geldi.Adı bir dönem Galatasaray ile de anılan Diego Laxalt için Rus temsilcisi Zenit devreye girdi.Zenit, Laxalt'ın bonservisini elinde bulunduran Genoa'ya 18 milyon euroluk bir teklif yaptı. Rus devi başarılı oyuncuya da yıllık 3 milyon euro teklif etti.Genoa'nın 18 milyon euroluk teklifi kabul etmesi ve transferin birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.