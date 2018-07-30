  •  
    İşte Phillip Cocu'nun 7 genç için verdiği rapor!
  •  
    Beşiktaş için cevap var; "Hedef Türkiye değil..."
  •  
    Jurgen Klopp, Beşiktaşlı yıldızdan artık vazgeçti!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Süper Lig'in eski yıldızı; şaşırtan bir "İMZA" attı

Laxalt'a Rusya'dan sürpriz teklif

Zenit, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Diego Laxalt için Genoa'ya 18 milyon euroluk teklif yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Laxalt'a Rusya'dan sürpriz teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2018 02:40
Uruguay ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Diego Laxalt'a sürpriz bir teklif geldi.

Adı bir dönem Galatasaray ile de anılan Diego Laxalt için Rus temsilcisi Zenit devreye girdi.

Zenit, Laxalt'ın bonservisini elinde bulunduran Genoa'ya 18 milyon euroluk bir teklif yaptı. Rus devi başarılı oyuncuya da yıllık 3 milyon euro teklif etti.

Genoa'nın 18 milyon euroluk teklifi kabul etmesi ve transferin birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için