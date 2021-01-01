LaVine: "Uzun süre Bulls'da kalmak istiyorum"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Bulls ile uzun vadeli düşünceleri hakkında konuştu ve Chicago'da kalmak istediğini söyledi.



LaVine bu yaz kontrat uzatması için uygun olsa da, bu sözleşmeyi imzalamayıp 2022'de sınırsız serbest oyuncu olacağına dair bazı söylentiler çıkmıştı.



Bu durum bazı Bulls taraftarlarını geleceği hakkında tedirgin etmiş olsa da, LaVine durumu anladığını ve uzun süre Chicago'da kalma arzusunu dile getirdi:



"Ben her şeyi menajerime bırakmaya çalışıyorum. Ama bu anlaşma yapıldığı sürece mutlu olurum. Yani, açıkçası, Bulls'da olmak istiyorum ve büyük bir uzatma kontratı ile maaş sınırının sıkıntıya girmesi gibi konulardan aslında konuşmamam gerekir. Takımın her zaman iyiliğini isterim, ama aynı zamanda paramı kazanmak da isterim.



Bulls bana gerçekten çok iyi davrandı. Açıkçası burada uzun süre kalmak istiyorum ve alacağım miktarı hak ettiğimi düşünüyorum. Yani durum bu. Zamanı geldiğinde bunu çözeceğiz."



LaVine, dört yıllığı 78 milyon dolarlık anlaşmasının üçüncü yılını yeni tamamladı ve Bulls'un kendisine sunabileceği standart uzatma, dört yıllığı yaklaşık 105 milyon dolar civarı.



Bulls, LaVine'in 2022'de serbest oyuncu olmasına izin verebilir ve kendisine 200 milyon dolar değerinde beş yıllık maksimum bir anlaşma teklif edebilir. LaVine, 2021-22 sezonunda All-NBA kadrolarından birine girerse, bir 'supermax' kontrat almaya da hak kazanabilir.



