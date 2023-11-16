Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Bulls'la bir süredir ilerleyen takas söylentileri durumu hakkında imalı bir açıklama yaptı.



ESPN'den Jamal Collier ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette LaVine, ekibin yıllar önce gelişinden bu yana kaydettiği ilerleme eksikliğinden yakınarak, hayal kırıklığını dile getirdi:



"Kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Bence böyle hissetmiyorsanız, bu bir sorundur. Son üç dört yıldır doğru şeyleri yapmaya çalıştığımız için, sonuçların bu şekilde olması sinir bozucu bir şey. Hepimiz aynı frekansta gibi gözüküyoruz ve bu zorluğu birlikte aşmaya çalışıyoruz."



LaVine şu ana kadar takım değiştirme ihtimalini reddetmiş olsa da, Bulls'tan ayrılma konusundaki ilgisini doğrudan reddetmeyerek, ayrılışı için kapının hala açık olduğunu şu şekilde öne sürdü:



"Rich Paul gibi temsilcilerim olmasının sebebi bu. Eğer benim adıma konuşuyorsa, kendisi benim menajerimdir. Ve tabii ki yakınımdaki insanlardan biridir de. Arturas (Karnisovas) ile falan konuşma halindeler. Benim işim çıkıp oynamak. Bu kadar basit."



Hücumu yönetecek ve skor üretecek üst düzey bir oyun kurucunun bulunmadığı 4-7'lik derecesi olan Bulls ekibi, yıllar boyunca skor üretme konusunda zorlanmıştı ve şu anda %44,3 ile NBA'deki en kötü dördüncü şut yüzdesine sahip.





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