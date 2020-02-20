LaVine: "Koronavirüs'ten korkuyorum"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, koronavirüse yakalamaktan korktuğunu itiraf etti.



LaVine, koronavirüs hakkındaki NBA bildirisinden sonra artık yumruk tokuşturma kullanmaya başladı.



NBA'in koronavirüs salgını sonrasında ekiplere bulunduğu kısa vadeli önerileri arasında, oyuncuların taraftarlara beşlik çakmak yerine yumruk tokuşturma bulunuyor.



NBA ayrıca kalem, top ve forma gibi eşyaları imzalamaktan kaçınmayı da önermişti.



TMZ, LaVine ile taraftarları maçların dışında tutma durumu hakkında konuştu ve endişenin gerçek olduğunu söyledi:



"Dostum, tüm lig taraftar demek. Bize bakın, ama koronadan korkuyoruz. Ben korkuyorum."



Bulls yıldızı ayın ilk gününden beri sakatlıktan ötürü oynamıyor ve sezonda 25.5 sayı, 4.8 ribaund, 4.2 asistle oynuyor.



