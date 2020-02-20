Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LaVine: "Koronavirüs'ten korkuyorum"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, koronavirüse yakalamaktan korktuğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, koronavirüse yakalamaktan korktuğunu itiraf etti.

LaVine, koronavirüs hakkındaki NBA bildirisinden sonra artık yumruk tokuşturma kullanmaya başladı.

NBA'in koronavirüs salgını sonrasında ekiplere bulunduğu kısa vadeli önerileri arasında, oyuncuların taraftarlara beşlik çakmak yerine yumruk tokuşturma bulunuyor.

NBA ayrıca kalem, top ve forma gibi eşyaları imzalamaktan kaçınmayı da önermişti.

TMZ, LaVine ile taraftarları maçların dışında tutma durumu hakkında konuştu ve endişenin gerçek olduğunu söyledi:

"Dostum, tüm lig taraftar demek. Bize bakın, ama koronadan korkuyoruz. Ben korkuyorum."

Bulls yıldızı ayın ilk gününden beri sakatlıktan ötürü oynamıyor ve sezonda 25.5 sayı, 4.8 ribaund, 4.2 asistle oynuyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal