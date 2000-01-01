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LaVine, koronavirüse karşı savaşa cömertçe devam ediyor!

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Chicago bölgesindeki, koronavirüs salgınıyla savaşan sağlık çalışanlarına bağış yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Chicago bölgesindeki, koronavirüs salgınıyla savaşan sağlık çalışanlarına bağış yaptı.

LaVine, günlük olarak koronavirüsle savaşmaya devam eden sağlık çalışanlarına yüklü bir bağış yapmak için, daha çok miktar yatırmaya karar verdi.

Bulls'un resmi bir basın açıklamasında ekip, LaVine'nin birçok ortakla birlikte tüm sıkı çalışmaları ve fedakarlıklarından ötürü takdirlerinin bir işareti olarak, en önde çalışanlara takdirlerini sunacaklarını açıkladı:

"Zach LaVine ve kilit F&B ortaklarından cömert bağışlarla Bulls, hastane ortaklarını, Advocate Health Care ve Rush Tıp Merkezi'ni ve salgının ön saflarındaki personelini desteklemekten gurur duyuyor. Beatrix, Coca-Cola, Dunkin', Giordano's, Portillo's ve Taffy Apple'ın ortaklığıyla Bulls, bu hafta Chicagoland'in Advocate ve Rush bölgelerinde her gün farklı yerlerde 2.000 sağlık çalışanına ulaşan yiyecek ve içecekler sunacak."

LaVine son zamanlarda Seattle bölgesine de yardımcı olmuştu.

Şu anda mevcut koronavirüs salgınından en fazla etkilenen kişilere, çok sayıda mali yardım sunuluyor. Özellikle, yerel yönetim birimleri, kilitlenmeler nedeniyle işini kaybeden ve bu nedenle de amaçlarını yerine getirmekte güçlük çeken birçok kişiye ulaşmıştı.


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