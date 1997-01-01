LaVine, Jordan'ın rekorunu kırdı!: "50 de atardım.."

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Dallas Mavericks'e karşı 39 sayı bularak, Bulls'un sezonun ilk yedi maçında üçüncü galibiyetini elde edip yüzde 50'lik galibiyet oranına yaklaşmasına yardımcı oldu.



LaVine'in 118-108'lik galibiyetin ilk yarısında bulduğu 29 sayı, efsane oyuncu Michael Jordan'ın Şubat 1997'de Portland Trail Blazers'a karşı attığı 30 sayıdan bu yana bir Bulls oyuncusu tarafından atılan en yüksek ilk yarı sayı miktarı oldu.



Maçtan sonra Bulls'un yıldızı 50 sayı da atabileceğini, ancak kazanmanın onun için daha önemli olduğunu belirtti:



"Yani bu gece olduğu gibi, her seferinde çıkıp şut atsaydım, muhtemelen 50 de atardım. Ama asıl amacım maçı kazanmak. En önemli şey bu. Eğer oyun benden 50 atmamı isterse, o zaman atarım. Lakin attığım sayılarla pek ilgilenmiyordum. Maçın skoruna bakarak, oyunu kazanmaya çalışıyordum."



LaVine, 2020-21 sezonunun ilk yedi maçında 22.2 sayı, 4.5 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile oynuyor.



