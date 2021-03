LaVine: "Jordan ve Bulls, bugün çok daha popüler olurlardı"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Michael Jordan ve Bulls hanedanlığının bugünün NBA'inde daha popüler olabileceğini söyledi.



LaVine, geçtiğimiz günlerde "All the Smoke" podcast'inde Matt Barnes ve Stephen Jackson ile konuştu ve Michael Jordan ve The Last Dance belgeseli hakkında soru sorulduğunda, görüşlerini şu şekilde sundu:



"Açıkçası büyük bir Michael Jordan hayranıydım ve sanırım hepimiz öyleydik. Belgeselde takım arkadaşlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu, nasıl hareket ettiğini ve zihninin nasıl çalıştığını gördük. İstediğiniz tüm istatistikleri ve önemli anlarını izleyebilirsiniz, ancak arkadaşlarıyla antrenmanlarda veya yakın röportajlarda kendisini görmek çok farklı."



LaVine, Bulls'un yıldızlarının bugünün NBA'inin sosyal medya çağında oynasalar, daha da büyük mega yıldızlar olacağına inandığını belirtti:



"Dürüst olmak gerekirse, o dönemde bu kadar popüler ve ünlü olmaları delice. Onlar ve Dennis Rodman, sosyal medya çağında olsalardı, aman tanrım, manyakça olurdu. O zaman da yıldızlardı, ama bir de şimdi hayal edin. Fena olurdu."