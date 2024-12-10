Chicago Bulls guardı Zach LaVine'in takas piyasasında "hiçbir talibi olmadığı" iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhors, The Hoop Collective isimli podcast'inin son bölümünde LaVine'e olan takas ilgisinin çok yüksek olmadığını söyledi:



"Mükemmel bir yıl geçiriyor. En azından bir yıldır takas bloğunda olduğunu biliyoruz. Yine de, takas piyasasında LaVine hakkında hiçbir şey duymuyorum ve bunun Bulls'un kendisini takas etmekle ilgilenmediği için olduğunu düşünmüyorum."



LaVine'in rakip takımlar tarafından tercih edilmeme sebebinin, yüklü sözleşmesi olduğu düşünülüyor. 2024-25 sezonu için 43 milyon dolarlık maaşının yanı sıra 2025-26 sezonunda 45,6 milyon dolar kazanacak olan Bulls guardı, ayrıca 2026-27 sezonu için kontratında 48,9 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip.



HoopsHype'tan Michael Scotto, 2 Aralık'ta "birden fazla yöneticinin" Chicago'nun LaVine için istediği fiyatı "çok yüksek" bulduğunu bildirmişti.



2023-24 sezonunda ayak ameliyatı nedeniyle sadece 25 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, Bulls'un mevcut sezonuna iyi bir başlangıç yaptı ve ortalama 22,1 sayı, 4,4 ribaund ve 4,2 asist üretiyor.



