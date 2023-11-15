Los Angeles Lakers, Miami Heat ve Philadelphia 76ers ekiplerinin Chicago Bulls'la takas için çalışmalara başlayan Zach LaVine'i takip ettiği iddia edildi.



The Athletic'den Shams Charania, hem LaVine'in hem de Bulls'un muhtemel bir takas bulma konusunda oldukça açık olduklarını ortaya koydu ve şunları söyledi:



"Takımlar, Zach LaVine'in müsait olup olmadığını öğrenmek üzere Bulls'u takip etmeye başladı. Bu sezonun başlamasıyla birlikte görüşmelerin ciddi anlamda başlaması bekleniyor. Bana söylenene göre LaVine'e belli düzeyde ilgi duyması beklenen takımlar: Lakers, Heat ve 76ers."



Takımın durumu hakkında konuşan Charania, "4-7'lik derecesi olan Bulls'ta, LaVine ve ayrıca DeMar DeRozan konusunda açıkçası bazı belirsizlikler var." şeklinde konuştu.



Charania ayrıca, Chicago'daki takas potansiyelini vurgulayarak, şunları söyledi: "Lig genelindeki düşünce, ister LaVine, ister DeRozan, ister her ikisi de olsun, Chicago'da eninde sonunda bir hamle yapılacağı üzerine."



Devam eden sezonda 28 yaşındaki LaVine, maç başına 35.1 dakikada 21.9 sayı, 4.8 ribaund ve 3 asist ortalamalarına sahip.





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