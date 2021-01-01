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LaVine ile birlikte, Bulls'un eksiği 9'a çıktı!

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine gireceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine gireceği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, LaVine'in Bulls kadrosunda aynı nedenden ötürü kadro dışı kalan dokuzuncu oyuncu olduğunu ve bu durumun sezon ilerledikçe takımın rekabetçi durumunu daha da kötüleştirdiğini açıkladı.

Wojnarowski, Bulls'un lig kuralları gereği bir maçta sekiz oyuncuya ihtiyacı olduğu için, Salı geceki Detroit Pistons'e karşı oynayacağı bir sonraki maçı erteleme seçeneğini düşünebileceğini belirtti.

LaVine bu sezon 26.0 sayı, 5.3 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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