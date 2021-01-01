LaVine için bu sezon 'kritik': "Hem takım, hem de geleceğim için..."

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, önümüzdeki sezonun Bulls'un ilerleyeceği yön ve kendi geleceği için 'kritik' olduğunu söyledi.



Bulls ile şu anki sözleşmesinin son sezonuna giren LaVine, önümüzdeki sezonun takımın yönünü bulma konusunda kritik olacağını açıkça belirtti:



"Günün sonunda bu bir iş. Takım için en iyisini yaptılar ve bunu ben de yapmaya devam edeceğim. Bu sezon sadece benim için değil, hepimiz için son derece kritik olacak. Kazanmak, her şeyi çözer."



Bulls, yaz döneminde sahip olduğu 19.5 milyon dolarlık maaş boşluğunu LaVine ile sözleşme uzatmak için kullanmayı planlasa da, iki taraf da serbest oyuncu döneminden önce yapılan görüşmelerde orta yolu bulamamıştı.



Chicago ise bu gelişme sonrasında, yaz döneminde elindeki parayı kadroya Lonzo Ball, DeMar DeRozan ve Alex Caruso'yu katmak için kullanmıştı.



"YAPILANLARDAN ÇOK MEMNUN KALDIM"



Zach, Bulls'un yaz döneminde yaptığı bu hamleler hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Bu, takımın kazanmaya hazır olduğunu ve kadroyu rekabetçi olacak biçimde şekillendirdiğimizi gösterdi. Yepyeni bir takımımız var. Yaz döneminden çok memnun kaldım."



