Chicago Bulls'un, tecrübeli oyuncusu Nikola Vucevic'i sezon içinde takas etmesinin muhtemel olduğu söylendi.



NBA muhabiri Marc Stein, Vucevic'i takas etmenin Chicago için Zach LaVine'i takas etmekten daha kolay olacağına inandığını belirtti.



Bulls'un Zach LaVine için takas ortağı bulmakta zorlanması sebebiyle, Vucevic'i göndermesinin daha ihtimaller dahilinde olduğu düşünülüyor.



Toplam değeri 41 milyon doların üzerinde olan sözleşmesinin bitimine iki yıl daha olan Vucevic, önceki sezonu maç başına 18 sayı, 10,5 ribaund ve 3,3 asist ortalamalarla tamamlamıştı.





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