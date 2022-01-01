LaVine: "Hak ettiğim parayı almayı hedefliyorum"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, serbest oyuncu döneminde "hak ettiği parayı" almayı hedeflediğini açıkladı.



Önümüzdeki yaz döneminde ilk kez sınırsız bir serbest oyuncu olacak olan LaVine, hak ettiğini düşündüğü parayı almayı dört gözle beklediğini söyledi:



"Hepimiz lig genelinde, takımımız için oynadığımız seviye bazında hak ettiğimizi kazanıyoruz. Bana kalırsa ben de o seviyedekilerin arasındayım. Bu işleri oluruna bırakacağız. Peki hedef maksimum sözleşme mi? Bilmiyorum ama hak ettiğimi almam gerekiyor.



Bu yüzden bundan konuşmama gerek yok. Bu yıldan sonra yaz dönemine gireceğim ve alacağımı düşündüğüm miktardan memnun kalarak, kendim ve ailem için mutlu olacağım."



Bir önceki Bulls yönetimi altında LaVine, mevcut sözleşmesini almak için Sacramento Kings'in sunduğu kontrat teklifini imzalamak zorunda kalmıştı. Chicago bu teklifi karşılamış ve ardından LaVine ise All-Star bir oyuncuya dönüşmüştü.



