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LaVine: "Draymond gibi takım arkadaşı bulamazsınız!"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in "gelmiş geçmiş en iyi takım arkadaşı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in "gelmiş geçmiş en iyi takım arkadaşı" olduğunu söyledi.

NBC Sports Chicago ile konuşan LaVine, tecrübeli forveti bir oyuncunun sahip olabileceği "en iyi takım arkadaşı" olarak nitelendirdi:

"Muhtemelen Draymond gibi bir lider veya takım arkadaşı bulamazsınız. Her gün takım arkadaşlarıyla maç filmi izliyor ve herkesi bir araya getiriyor. Açıkçası Kevin Durant'in şu anda gezegendeki en iyi oyuncu olduğunu biliyoruz. Ama Draymond altın madalyayı kazanmamızda çok ama çok önemli bir faktördü. Hepimiz birbirimize kenetlenmiştik ve ben de ondan bir şeyler öğrenmiştim."

LaVine, Tokyo Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nda takım arkadaşı olan Green ile altın madalya kazanmıştı.


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